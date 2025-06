Meloni arma nucleare in mano all’Iran è una minaccia per tutti noi

a una domanda sulle tensioni crescenti nella regione mediorientale. Con determinazione e responsabilità, Meloni sottolinea l’urgenza di agire per garantire la sicurezza di tutti, evidenziando la necessità di un impegno comune per prevenire una crisi nucleare che potrebbe avere ripercussioni globali. La situazione rimane critica, ma l’Italia rafforza il suo ruolo nel cercare soluzioni diplomatiche.

“Noi sappiamo che oggi c’è una minaccia e che bisogna lavorare per disinnescarla. Siamo tutti convinti che vada disinnescata con delle negoziazioni, ma un tentativo è stato fatto e purtroppo non si è arrivati al risultato”. Così la premier Giorgia Meloni, parlando del conflitto tra Iran e Israele al termine del G7 in Canada, rispondendo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni “arma nucleare in mano all’Iran è una minaccia per tutti noi”

