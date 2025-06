Max Mara alla Reggia di Caserta porta in passerella la sua Venere Vesuviana

Nel suggestivo scenario barocco della Reggia di Caserta, Max Mara svela la sua collezione Resort 2026, ispirata all’Italia degli anni Cinquanta. Un racconto di forza femminile e resilienza, dove storia e modernità si incontrano in abiti che parlano di identità e movimento. La passerella diventa un palcoscenico per una Venere Vesuviana contemporanea, capace di incarnare la bellezza della resistenza silenziosa e della presenza scenica. Un evento che celebra l’eleganza senza tempo, capace di emozionare e ispirare.

Nella cornice barocca della Reggia di Caserta, Max Mara presenta la collezione Resort 2026 con uno sguardo rivolto all’Italia degli anni Cinquanta. Non tanto per nostalgia quanto per costruire un racconto visivo in cui storia, identità e femminilità si intrecciano. L’immaginario è quello del dopoguerra mediterraneo: una donna forte, in movimento, a metà tra silenziosa resistenza e presenza scenica. Una narrazione che prende forma lungo lo Scalone Reale, dove le modelle aprono la sfilata calando idealmente dal passato verso il presente. Tra Reggio Emilia e Napoli, il racconto di una femminilità. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Max Mara alla Reggia di Caserta porta in passerella la sua Venere Vesuviana

