Aggredito da sconosciuti nel Napoletano finisce in ospedale

Un episodio di violenza scuote il cuore di Marano di Napoli: un uomo di 53 anni, aggredito da sconosciuti lungo il Corso Mediterraneo, finisce in ospedale con gravi ferite. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ha mobilitato i carabinieri che stanno lavorando per fare luce sull’accaduto. La comunità si interroga su come garantire maggior sicurezza nelle strade della città . Restate sintonizzati per aggiornamenti sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli sono intervenuti nell’ ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Poco prima un 53enne già noto alle forze dell’ordine si era presentato nel pronto soccorso con diversi traumi al volto e sul corpo. Da una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri pare che l’uomo sia stato aggredito a Marano sul corso Mediterraneo da ignoti e per motivi sconosciuti. La vittima è stata dimessa con una prognosi di ventuno giorni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e risalire alla matrice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggredito da sconosciuti nel Napoletano, finisce in ospedale

