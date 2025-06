Voleva vivere all' occidentale | picchiata e minacciata di morte da mamma e papà

Una giovane donna di 18 anni, stanca di violenze e minacce, ha deciso di denunciare i genitori, portando a un arresto che scuote la comunità di Padova. Un marocchino di 50 anni, padre della ragazza, è stato catturato dalla Squadra Mobile il 10 giugno, dopo aver brutalmente picchiato e minacciato la figlia. Questa vicenda mette in luce il dramma invisibile delle famiglie segnate da violenza e silenzio, aprendo una finestra su un problema troppo spesso ignorato.

Marocchino di 50 anni arrestato il 10 giugno dalla Squadra Mobile di Padova. Lo stesso è padre di una ragazza di 18 anni che qualche giorno prima ha denunciato i genitori per maltrattamenti in famiglia. Da tempo, infatti, ha dichiarato di essere oggetto di minacce e di essere picchiata sia dalla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Voleva vivere "all'occidentale": picchiata e minacciata di morte da mamma e papà

