Atm ai sindacati | Rimpiangete i tempi di quando l' azienda era clientelare ma potevate comandare

In un clima di crescente tensione, alcune forze sindacali sembrano rimpiangere i tempi passati, quando l’azienda favoriva clientelismo e potere. Tuttavia, questa strategia rischia di distogliere l’attenzione dalle vere criticità: errori gravi e negligenze di alcuni dipendenti che compromettono sicurezza ed efficienza. È il momento di affrontare con serietà le responsabilità e trovare soluzioni condivise, senza lasciarsi sviare da polemiche sterili.

"I sindacati alzano il livello dello scontro per distrarre l'attenzione dalle gravi manchevolezze di alcuni dipendenti che con i loro errori macroscopici e le gravi negligenze mettono a repentaglio l'efficienza e la sicurezza del servizio, provando a screditare e mettere in cattiva luce.

