Quando il cuore e la famiglia chiamano, anche le decisioni professionali si rimettono in discussione. La Gazzetta dello Sport svela i retroscena di una possibile permanenza di Anguissa al Napoli, con il centrocampista camerunese che, dopo aver pensato all’addio, sta ora riconsiderando il suo futuro in azzurro. Una svolta che potrebbe cambiare le carte in tavola per il club partenopeo, mantenendo saldo il suo talento prezioso in squadra.

"> Quando c’è di mezzo la famiglia, ogni discorso professionale passa in secondo piano. Lo scrive Vincenzo D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, raccontando i retroscena di una possibile permanenza di Frank Zambo Anguissa al Napoli. Il centrocampista camerunese, che pochi mesi fa sembrava vicino all’addio per motivi personali, oggi sta riconsiderando l’idea di restare, magari anche oltre la naturale scadenza del contratto prevista tra due anni. Secondo quanto riportato da D’Angelo su Gazzetta, «il Napoli aveva già pianificato un rinnovo per Anguissa con ingaggio aumentato, ma il giocatore aveva rifiutato per una scelta di vita». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Anguissa resta a Napoli”

