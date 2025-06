Massara-Roma si fa | dopo il Milan il ds torna in Italia annuncio atteso in serata

Dopo l’addio di Ghisolfi, la Roma accelera alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e si prepara a sorprendere i tifosi con un annuncio atteso in serata. Massara torna in Italia, portando con sé esperienza e determinazione per rilanciare il club. La silhouette di questa operazione promette grandi novità: sarà l’inizio di una nuova era giallorossa? Restate sintonizzati, perché il futuro si scrive ora.

A seguito dell'addio di Ghisolfi, la dirigenza giallorossa si è ritrovata alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. E l'ha individuato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Massara-Roma, si fa: dopo il Milan il ds torna in Italia, annuncio atteso in serata

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma - Frederic Massara conclude la sua avventura al Rennes, dopo un anno di lavoro. L'ex dirigente di Milan e Roma ha raggiunto una risoluzione consensuale con il club francese, portando a grosse novità nel panorama calcistico.

Roma, sempre più Massara come ds: contatti positivi nelle ultime ore - Il direttore sportivo della Roma dovrebbe essere Frederic Massara: l'ex Milan è sempre più vicino al giallorosso ... Riporta gianlucadimarzio.com