Colpita la sede del Mossad Ma da Israele nessuna conferma

Tensioni crescenti nel cuore del Medio Oriente: un attacco sorprendente alla sede del Mossad ha scosso Israele, mentre nuovi droni sorvolano Tel Aviv e un missile intercettato minaccia il reattore di Dimona. Il ministro Katz non nasconde le sue preoccupazioni, avvertendo la Guida suprema di un destino simile a Saddam Hussein. Cosa riserverà il futuro in questa escalation di tensione? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi più recenti.

Nuovi lanci di droni su Tel Aviv. Intercettato un missile che puntava sul reattore nucleare di Dimona. Il ministro della Difesa Katz ringrazia gli Usa e avverte la Guida suprema: «Farai la stessa fine di Saddam ».

Attacco a Teheran: colpita la sede della tv di Stato iraniana Irib VIDEO - In un momento di crescente tensione in Medio Oriente, Teheran si sveglia sotto il fuoco: un attacco aereo ha colpito la sede dell’IRIB, l’emittente statale iraniana, accusata apertamente di Israele.

