Adesivi e portachiavi illegali fuochi pirotecnici tra articoli per la casa | sequestri a Benevento

In un’operazione che ha attirato l’attenzione, la Guardia di Finanza di Benevento ha sequestrato numerosi adesivi e portachiavi illegali, insieme a fuochi pirotecnici clandestini, tra gli articoli per la casa. Un intervento deciso che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei consumatori e combattere il mercato nero. La lotta contro queste pratiche illegali prosegue senza sosta, per tutelare la salute e i diritti di tutti.

Tempo di lettura: 3 minuti Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali nell'ambito del piano di intervento per il contrasto all'illecita commercializzazione di prodotti contraffatti, insicuri, recanti false o fallaci indicazioni di origine, nonché alle forme di abusivismo commerciale organizzato. In particolare, i militari della Tenenza di Solopaca hanno rinvenuto presso un esercizio commerciale sito a Telese circa 8.600 prodotti, tra i quali accessori per la casa, esposti per la vendita in un locale di circa trecentosettanta metri quadri, privi delle indicazioni relative all'origine del prodotto e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

