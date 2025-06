Franco Bertoli | Ero Mano di Pietra per le mie schiacciate ora alleno la mente dei giovani manager

Da campione di pallavolo a mentore di talenti aziendali: Franco Bertoli incarna il passo naturale tra forza fisica e forza mentale. Dalla rete alle aule di formazione, la sua esperienza si trasforma in insegnamento per i giovani manager, guidandoli con lo stesso spirito di squadra e determinazione che ha contraddistinto la sua carriera sportiva. Scopri come questa dualitĂ di passioni genera leader vincenti. Continua a leggere.

Franco Bertoli è un simbolo della pallavolo italiana e oggi forma giovani manager di grosse aziende: a Fanpage.it parla proprio di questo passaggio da sportivo a coach, sportivo prima e mental dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: franco - bertoli - giovani - manager

Franco Bertoli: Ero Mano di Pietra per le mie schiacciate, ora alleno la mente dei giovani manager; Insegnare a fare i manager (e i leader) con le regole dello sport; Franco Bertoli, l’ispirazione del successo.

Franco Bertoli: “Ero Mano di Pietra per le mie schiacciate, ora alleno la mente dei giovani manager” - Franco Bertoli è un simbolo della pallavolo italiana e oggi forma giovani manager di grosse aziende: a Fanpage ... Secondo fanpage.it

Bertoli, dal volley all’università: “Faccio lo spiritual coach, allenando corpo e mente” - di sportivi, aziende, manager, ma anche persone comuni che vogliano guardarsi con occhi diversi (e anche ... Da bologna.repubblica.it