Altaforte Edizioni lancia Musk | il Tecnosciamano Ritratto non convenzionale dell’uomo che vuole cambiare il mondo a cura di Progetto Razzia

Altaforte Edizioni presenta "Musk: il Tecnosciamano", un ritratto non convenzionale dell'uomo che vuole cambiare il mondo. Visionario, provocatore e imprenditore audace, Elon Musk incarna le contraddizioni di un'epoca in cui innovazione e controversia si incrociano. Attraverso questo saggio, Progetto Razzia ci guida in un viaggio sorprendente alla scoperta di un personaggio che ha plasmato il nostro presente e continuerà a influenzare il futuro. Un'opera da non perdere per chi desidera capire oltre le apparenze.

Roma, 18 giu – Visionario, provocatore, imprenditore e trickster. Elon Musk è oggi una delle figure più influenti (e divisive) del nostro tempo. Ma chi è davvero? Nel saggio, pubblicato da Altaforte Edizioni, Musk: il Tecnosciamano (120 pp.; 10,00€) Progetto Razzia – il nom de plume dietro al quale si cela il progetto culturale ideato da Guido Taietti – propone un viaggio sorprendente nella mente e nel mito dell’uomo a capo di aziende come Tesla, SpaceX e X (ex Twitter), mettendo in discussione tanto le lodi quanto le critiche. Esce Musk: il Tecnosciamano, il nuovo libro di Progetto Razzia. Non si tratta di una biografia tradizionale né di una semplice analisi politica. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Altaforte Edizioni lancia “Musk: il Tecnosciamano”. Ritratto non convenzionale dell’uomo che vuole cambiare il mondo a cura di Progetto Razzia

In questa notizia si parla di: musk - altaforte - edizioni - lancia

Altaforte Edizioni lancia Musk: il Tecnosciamano. Ritratto non convenzionale dell'uomo che vuole cambiare il mondo a cura di Progetto Razzia; Calciomercato Inter Bonny già al Mondiale? C’è una contropartita.

Paesi Edizioni lancia due collane per capire la nostra epoca - Paesi Edizioni, casa editrice specializzata nella saggistica d'attualità, lancia nei primi mesi del ... Segnala ansa.it

Musk lancia Mega: "Make Europa Great Again" - Potrebbe essere il nuovo progetto politico di Elon Musk che sul suo social media X ha scritto: "Gente d'Europa: unitevi al Mega, Make Europa Great Again" . msn.com scrive