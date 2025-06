Noos in ogni puntata una copertina sul mondo che cambia

Nel cuore di ogni puntata di Noos, Alberto Angela ci guida in un viaggio affascinante attraverso il mondo che cambia, svelando i segreti della scienza e del progresso. Con la terza edizione, questa trasmissione di Rai Cultura si arricchisce di una novità coinvolgente: un’“argomento di copertina” che introduce ogni episodio come un rotocalco, offrendo approfondimenti esclusivi e un’immersione totale nel presente e nel futuro della conoscenza. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di scoperta.

È giunta alla terza edizione la trasmissione di Rai Cultura condotta e ideata da Alberto Angela, " Noos – L'avventura della conoscenza ", che torna in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 23 giugno, con sei nuove puntate per raccontare il presente e il futuro della scienza. La nuova formula di questa stagione prevede una novità: ogni puntata sarà introdotta da un " argomento di copertina" proprio come un rotocalco, con approfondimenti affidati a ospiti sempre nuovi. In copertina temi d'attualità e focus su ambiente, spazio, alimentazione, amore, animali domestici, medicina estetica. Non mancherà in ogni puntata un racconto dedicato alle grandi conquiste della medicina, con scoperte che potrebbero presto aumentare la speranza di vita di tutti noi.

