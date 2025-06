Fare la spesa costa di più | dal burro al caffè i prezzi in aumento in estate

L’estate porta con sé non solo il sole e le vacanze, ma anche un aumento dei prezzi che colpisce duramente il nostro carrello della spesa. Dal burro al caffè, i rincari si fanno sentire impattando le tasche di tutte le famiglie. Secondo i dati di Assoutenti, a maggio i costi alimentari sono saliti del 3,2% rispetto all’anno precedente, rendendo ancora più difficile fare la spesa senza sorprese. Come affrontare questa sfida?

Fare la spesa diventa sempre più oneroso in estate, con aumenti che colpiscono in modo trasversale molti prodotti alimentari essenziali, compresi quelli tipici della stagione. Secondo i dati diffusi da Assoutenti il 16 giugno 2025, l'inflazione alimentare continua la sua corsa: a maggio, i prezzi di cibi e bevande analcoliche sono a umentati del +3,2% rispetto allo stesso mese del 2024. I rincari nel settore agroalimentare. Tra i beni più colpiti, spiccano quelli che già nei mesi scorsi avevano dato segnali di sofferenza, complice la crisi globale delle materie prime e l'instabilità dei mercati internazionali.

