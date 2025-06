I sold out ai concerti sono finti sono gli artisti a rimetterci e a pagare Succede da 30 anni | l’accusa di Federico Zampaglione dei Tiromancino

Da oltre tre decenni, il mondo dei concerti si trova ad affrontare un fenomeno inquietante: i sold out finti, pratiche che danneggiano artisti e fan. Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, denuncia come questa tendenza, pur essendo legale, limiti il rispetto per il mercato e l’autenticità degli eventi. Un problema che si aggrava con il tempo, minando la fiducia nel settore musicale e spingendo a riflettere su un cambiamento necessario.

Su Facebook Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, è intervenuto con un lungo post sulla vicenda dei “finti” sold out. Ossia di numeri “gonfiati” da pratiche certamente legali, ma poco rispettose delle leggi del mercato e nei confronti dei fan. Biglietti venduti a prezzi stracciati a pochi giorni dall’evento. Una pratica che pare sempre più diffusa e che l’artista dice aver visto “succedere per circa 30 anni con un’impennata spaventosa in tempi recenti, soprattutto ovviamente ai danni di artisti ancora giovani ed inesperti “. “Proverò a spiegarvelo a modo mio, con una pagina di sceneggiatura”, afferma Zampaglione, dando inizio al suo racconto impostato come una conversazione tra artista e organizzatore di concerti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I sold out ai concerti sono finti, sono gli artisti a rimetterci e a pagare. Succede da 30 anni”: l’accusa di Federico Zampaglione dei Tiromancino

In questa notizia si parla di: sono - sold - finti - artisti

Lago di Como sold out per il ponte del 2 giugno: quali sono i borghi più richiesti già pieni - Il Lago di Como si prepara a vivere un ponte del 2 giugno da tutto esaurito! Bellagio, Menaggio e Varenna sono i borghi più richiesti, simboli di un turismo che non accenna a fermarsi.

Si continua a leggere un po’ ovunque l’ arcinota storia dei finti Sold Out ma le spiegazioni che vedo su come funziona il meccanismo sono spesso poco chiare. Proverò a spiegarvelo a modo mio, con una pagina di sceneggiatura, dopo aver visto questa storia Vai su Facebook

Tiromancino denuncia il fenomeno dei finti sold out nei live e svela le dinamiche tra promoter e artisti che spesso finiscono per rimetterci #Tiromancino #Live #soldout Vai su X

“I sold out ai concerti sono finti, sono gli artisti a rimetterci e a pagare; Zampaglione e i sold out finti, 'a pagare sono gli artisti'; Finti sold out ai concerti: Zampaglione svela come si riempiono gli stadi facendo pagare i cantanti.

Zampaglione e i soldout finti, "a pagare sono gli artisti" - Ovvero di "tutto esaurito" ottenuti a botte di biglietti gratuiti o sottocosto. Segnala ansa.it

Tiromancino contro i sold out dei concerti: "Sono finti, ora vi spiego come funziona davvero" - Con un lungo post su Facebook, il leader dei Tiromancino Federico Zampaglione ha voluto svelare la (vera) logica che si nasconde dietro a quei “tutto e ... informazione.it scrive