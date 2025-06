Esami di Stato 2025 | un augurio da parte del Presidente e dei Consiglieri del Forum dei Giovani di Marcianise

conclusione di un percorso e l'inizio di nuove avventure. Il presidente e i consiglieri del Forum dei Giovani di Marcianise desiderano trasmettere tutto il loro sostegno e fiducia, certi che ogni studente porterà a casa non solo un risultato, ma anche un’esperienza preziosa che li accompagnerà nel futuro. In bocca al lupo a tutti, perché il vostro talento e la vostra determinazione possono fare la differenza!

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione degli Esami di Stato 2025, il Presidente e i Consiglieri del Forum dei Giovani di Marcianise rivolgono un messaggio di vicinanza e di incoraggiamento a tutte le studentesse e a tutti gli studenti del nostro territorio impegnati in questa importante fase del loro percorso formativo. Gli Esami di Stato rappresentano un momento simbolico e concreto di passaggio verso l'età adulta, un traguardo che segna la conclusione di un percorso di studio, impegno e crescita. È anche l'inizio di nuove opportunità e scelte, che ciascuno sarà chiamato ad affrontare con consapevolezza e determinazione.

