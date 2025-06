Oscillante FLIC Scuola di Circo presenta il Festival delle discipline aeree a Torino

Preparati a lasciarti affascinare dal magico mondo delle discipline aeree oscillanti! Oscillante Flic, la scuola di circo più innovativa, torna a Torino con il suo imperdibile Festival delle Discipline Aeree, un evento unico nel suo genere. Il 28 e 29 giugno, allo Spazio Flic, artisti da otto Paesi si esibiranno in spettacoli in prima nazionale, tra performance mozzafiato, musica e tanto divertimento. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza straordinaria…

Torna a Torino, allo Spazio Flic, il 28 e 29 giugno, il primo festival europeo dedicato al circo delle discipline aeree oscillanti, con tre spettacoli in prima nazionale, performance con artisti provenienti da otto Paesi, animazioni, DJ set, musica, punto ristoro, momenti conviviali e lezioni di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Oscillante", FLIC Scuola di Circo presenta il Festival delle discipline aeree a Torino.

In questa notizia si parla di: flic - circo - festival - discipline

Punti di partenza, in scena 21 allievi di Circo Flic con i loro progetti personali - "Punti di partenza" è il concerto finale dell'Anno Tecnico della FLIC Scuola di Circo, diretto da Giorgio Bertolotti, ex allievo e fondatore della compagnia MagdaClan.

OSCILLANTE sta tornando! Il primo festival europeo dedicato al circo delle discipline aeree oscillanti torna a #Torino per una terza edizione ancora più ricca, emozionante e internazionale. 28 e 29 giugno Spazio FLIC c/o Bunker – Torino In programma: Vai su Facebook

Oscillante, FLIC Scuola di Circo presenta il Festival delle discipline aeree a Torino.; Oscillante 2024: il festival delle discipline aeree oscillanti; OSCILLANTE 2025 3° Festival Europeo di Discipline Circensi Ballant.

Oscillante '25, festival europeo di discipline circensi ballant - Torna a Torino il 28 e 29 giugno il festival europeo dedicato al circo delle discipline aeree oscillanti, con tre spettacoli in prima nazionale, performance con artisti provenienti da otto Paesi, anim ... Secondo msn.com

A Torino festival europeo circo discipline aeree oscillanti - Torna a Torino dal 28 al 30 giugno, con la sua seconda edizione, il primo festival europeo dedicato esclusivamente al circo delle discipline aeree oscillanti, Oscillante '24. Segnala ansa.it