La poesia di Pasolini | analisi della traccia di tipologia A della maturità 2025 a cura di Davide Rondoni

Sei chiamato a esplorare un frammento intenso e autobiografico di Pasolini, tratto dalla "Appendice I" del suo diario. Questa poesia, priva di titolo, racchiude l’essenza dell’evoluzione personale e letteraria del poeta, offrendo uno spunto unico per riflettere sul tempo e sulla memoria. Pronto a immergerti in un’analisi profonda? Scopriamo insieme come Pasolini ci invita a interrogare il senso del passare del tempo e della vita stessa.

Roma, 18 giugno 2025 – Per la tipologia A della Maturità 2025 il Mim ha proposto un' opera di Pier Paolo Pasolini, mai scelto prima di quest'anno per l'esame di Stato. L'analisi del testo verte su "Appendice I", tratta da 'Del Diario' (1943-1944). Una poesia priva di titolo che rappresenta il sunto dell'itinerario letterario che l'autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza. Ecco la traccia svolta da Davide Rondoni Cosa è il tempo? cosa è il passaggio dalla giovinezza alla "maturità"? cosa ci si porta dietro di una giovinezza che si conclude ma vuole continuare a brillare come acquisizioni della mente e del cuore? Queste le domande sottese dal testo scritto da un poco più che ventenne poeta nel momento in cui stende un suo "Diario".

