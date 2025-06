Fine vita 55enne paralizzata chiede eutanasia | deciderà la Corte Costituzionale

Per la prima volta, l’eutanasia approda davanti alla Corte Costituzionale italiana, aprendo un importante dibattito sul diritto all’autonomia e alla dignità di chi affronta condizioni di vita estreme. La vicenda di Libera, 55 anni, paralizzata dalla sclerosi multipla e desiderosa di porre fine alla propria sofferenza, solleva questioni cruciali sulla legittimità e i limiti delle scelte individuali in un Paese ancora diviso tra tutela della vita e rispetto della libertà personale.

Per la prima volta l’eutanasia arriva in Corte Costituzionale. Lo rende noto l’ Associazione Luca Coscioni, in relazione al caso di ‘ Libera ‘ (nome di fantasia), una donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla progressiva, completamente paralizzata e mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La donna, spiega Coscioni, possiede tutti i requisiti per l’ accesso al suicidio medicalmente assistito stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 2422019, però non è fisicamente in grado di assumere autonomamente il farmaco letale: è completamente paralizzata dal collo in giù, ha difficoltà nel deglutire e dipende dai suoi caregiver per tutte le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fine vita, 55enne paralizzata chiede eutanasia: deciderà la Corte Costituzionale

