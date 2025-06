Era già tutto deciso | la rivelazione dell’Al-Hilal su Inzaghi E Marotta | Ognuno sa ciò che ha fatto

Era tutto già deciso, ma per rispetto verso la finale, Inzaghi ha chiesto di aspettare. A svelarlo è Esteve Calzada, CEO dell’Al Hilal, che conferma come fosse stato già concordato il trasferimento di Simone Inzaghi prima di PSG-Inter. La scelta di attendere dimostra ancora una volta la sua integrità e rispetto per il club attuale. Ora, con un ingaggio faraonico di circa 27 milioni di euro, il futuro dell’allenatore si fa sempre più intrigante, lasciando tutti a chiedersi cosa riserverà il prossimo capitolo.

"Era già tutto deciso, ma non era stato firmato nulla prima della finale solo perché Inzaghi per rispetto ci ha chiesto di aspettare". A parlare alla BBC è Esteve Calzada, CEO dell'Al Hilal, nuovo club di Simone Inzaghi. E le parole di Calzada fanno riferimento proprio a Simone Inzaghi, spiegando come fosse tutto già concordato prima di PSG-Inter ma l'allenatore avrebbe chiesto di attendere quella partita. Un ingaggio faraonico – circa 27 milioni a stagione per due anni – a cui l'ormai ex allenatore nerazzurro avrebbe detto sì già prima della finalissima di Champions. "Potrebbe sembrare qualcosa di improvviso, ma è il risultato di un duro lavoro.

