Maturità 2025 | le tracce di attualità tra legalità Borsellino e social

Scoprite le sorprendenti tracce di attualità della Maturità 2025, tra impegno civico e riflessione sociale. Gli studenti affronteranno temi cruciali come la cultura della legalità di Paolo Borsellino e l'influenza dei social media sull’indignazione collettiva, sfidandosi a riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Un percorso che unisce passato e presente, per formare cittadini consapevoli e critici. La sfida è aperta: quale sarà il vostro contributo?

