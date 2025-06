Doppio Gioco merita una seconda chance

Doppio Gioco merita una seconda chance. In un panorama televisivo dominato dall’Auditel, spesso si tende a giudicare in fretta, ma alcuni titoli, come questa serie Fabula Pictures – RTI, meritano di essere ascoltati e sostenuti. Con una media di share del 12.13% nelle prime tre puntate, il suo valore va oltre i numeri. È il momento di credere nel potenziale di Doppio Gioco e dare spazio alle storie che meritano di essere raccontate, perché il futuro del buon intrattenimento dipende anche da noi.

Si sa, l’Auditel governa il mondo della tv, ma talvolta sarebbe il caso di andare oltre e rendersi conto che alcuni titoli meritano fiducia, impegno e pazienza per poter emergere. E’ il caso di Doppio Gioco, che si conclude questa sera su Canale 5 e il cui futuro, purtroppo, non sembra affatto roseo. La serie Fabula Pictures – RTI ha infatti registrato nelle prime tre puntate una media di share del 12.13%, partendo da un già tipiedo 13.2% e crollando fino al 10.6%. Un risultato per niente in linea con il valore del prodotto, che abbiamo definito la miglior serie Mediaset della stagione e che ha permesso a Max Tortora di tirare fuori corde nuove e sorprendenti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Doppio Gioco merita una seconda chance

