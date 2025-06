Maturità 2025 Telmo Pievani | Non me l’aspettavo Non è una traccia facile perché richiede uno sforzo di immaginazione su come i posteri ci vedranno

La traccia della maturità 2025, affidata a Telmo Pievani, sfida gli studenti a riflettere sul nostro impatto futuro e sulla percezione che i posteri avranno di noi. Una sfida stimolante che richiede immaginazione e spirito di proiezione, ma anche l’opportunità di approfondire tematiche fondamentali per il nostro tempo. È un’occasione unica per mettere alla prova creatività e pensiero critico: e allora, pronti a scrivere il vostro futuro?

“Non me l’aspettavo”. E’ la prima reazione a caldo di Telmo Pievani, il filosofo della scienza, scelto dal ministero dell’Istruzione e del Merito per la tipologia argomentativa (B). Il noto divulgatore e scrittore, molto conosciuto anche tra i giovani, è sincero: “Non è una traccia facile perché richiede uno sforzo di immaginazione su come i posteri ci vedranno ma se gli studenti hanno spirito di proiezione può essere molto interessante. E poi è un argomento che permette loro di esprimersi sulla crisi ambientale tanto cara ai nativi climatici”. Il testo proposto ai maturandi “ Un quarto d’era (geologica) di celebrità” è stato tratto da una rubrica che Pievani teneva per una rivista diretta da Marino Sinibaldi per “Feltrinelli”: un’esperienza editoriale durata un paio d’anni ma rimasta nella memoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it