Sicilia Confeuro | Dissalatori primo passo ma manca visione strutturale su crisi idrica

La consegna dei tre dissalatori mobili per Porto Empedocle, Gela e Trapani rappresenta un segnale incoraggiante nella battaglia contro la crisi idrica in Sicilia. Tuttavia, come sottolinea Andrea Tiso, presidente della Confeuro, è fondamentale andare oltre i soluzioni temporanee e sviluppare una visione strutturale a lungo termine per affrontare efficacemente questa emergenza. Solo così si potrà garantire un futuro sostenibile e resiliente alla regione.

"La consegna dei tre dissalatori mobili per Porto Empedocle, Gela e Trapani rappresenta un segnale incoraggiante nella battaglia contro la crisi idrica in Sicilia". Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.

