Quattro passi di cultura a Carobbio degli Angeli e Bolgare

Quattro passi di cultura a Carobbio degli Angeli e Bolgare: un viaggio tra arte, storia e tradizione che arricchisce il cuore di Bergamo. Due nuovi appuntamenti nel weekend, ideali per immergersi nelle eccellenze locali e riscoprire il patrimonio culturale dei nostri territori. Sabato e domenica, lasciatevi guidare tra scorci suggestivi, sapori autentici e tesori nascosti, in un percorso che unisce cultura e convivialità . Non mancate!

Due nuovi appuntamenti in programma per la rassegna di visite guidate ‘Quattro Passi di Cultura’ organizzate dalle Amministrazioni comunali in collaborazione con Terre del Vescovado e la guida Turistica Tosca Rossi – Terre di Bergamo. Due gli appuntamenti previsti nel weekend, protagonisti il Comune di Carobbio degli Angeli e il Comune di Bolgare. Due occasioni per scoprire il territorio tra arte, cultura, sapori e eccellenze artigianali. Sabato 21 giugno alle ore 17,30 l’appuntamento è a Carobbio degli Angeli. Il viaggio inizierà dal Palazzo Comunale, elegante edificio seicentesco. Al suo interno si conserva una splendida sala affrescata di fine Cinquecento, vincolata dal 1910, con decorazioni attribuite a Lucano d’Imola e ad altre botteghe locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Quattro passi di cultura a Carobbio degli Angeli e Bolgare

In questa notizia si parla di: cultura - carobbio - angeli - quattro

QUATTRO PASSI DI CULTURA - Carobbio degli Angeli Venerdì 21 giugno 2025 ore 17:30 Venerdì 21 giugno, un nuovo appuntamento con Quattro Passi di Cultura ci porterà alla scoperta del cuore storico del Comune di Carobbio degli Angeli, tra arte, sp Vai su Facebook

Quattro passi di cultura a Carobbio degli Angeli e Bolgare; Al via ‘Local Bites, Cultural Sites, Degustando Cultura’: oltre 50 eventi per vivere il territorio tra gusto, storia e tradizione; Carobbio degli Angeli, arrestato con 4 chili e mezzo di cocaina.

CAROBBIO DEGLI ANGELI – GORLAGO – Nuova vita per il sentiero delle ex Miniere: â€œÈ la riconquista di un pezzo di territorio. Qui hanno lavorato e sono morti i nostri ... - È stato inaugurato i primi giorni di settembre il sentiero delle ex miniere CAI 760 a Carobbio degli Angeli. araberara.it scrive

Quattro Passi di Cultura - La distanza di sicurezza da rispettare durante la visita guidata è di almeno 1 metro tra ogni partecipante ... Scrive ecodibergamo.it