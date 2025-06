Ottaviani difende Mastrangeli e avverte | Nel capoluogo maggiore responsabilità da chi governa

Ottaviani si schiera a difesa di Mastrangeli, sottolineando l'importanza di una leadership responsabile nel capoluogo. Con parole ferme e chiare, il segretario provinciale della Lega invita a non lasciarsi travolgere dalle polemiche e a concentrarsi sul bene della citt√†. In un momento cos√¨ delicato, la responsabilit√† di chi governa diventa ancora pi√Ļ cruciale: √® il momento di risposte concrete e unit√† per il bene di tutti.

Il sindaco Mastrangeli è alle prese ormai da diverse settimane con una vera e propria bufera politica che si sta generando intorno a lui. A sua difesa sono arrivate le parole del segretario provinciale della Lega, nonché ex sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani. La nota del parlamentare: "In.

Il segretario della Lega, rompe il silenzio e difende il sindaco Mastrangeli dagli assalti interni. ‚ÄúNiente giochi di palazzo: se si vuole cambiare, si coinvolgano gli organi regionali‚ÄĚ. Un messaggio chiaro a FdI: chi vuole sfasciare, lo dica apertamente. Vai su X

