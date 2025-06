Maturità i figli di Borsellino | Il sacrificio di nostro padre è come un seme che sta dando frutti

La figura di Paolo Borsellino, simbolo di giustizia e integrità, continua a ispirare le nuove generazioni. La sua vita e il suo sacrificio sono come un seme, che con pazienza e dedizione, sta germogliando in giovani pieni di speranza e impegno. In un momento storico in cui la memoria si intreccia con il futuro, il messaggio dei figli di Borsellino ci invita a riconoscere il valore del sacrificio per un domani migliore.

"Apprendiamo con commozione che tra le tracce della prova scritta di italiano per la maturità di quest'anno, vi è un riferimento all'attenzione e alla fiducia che nostro padre riponeva nei giovani. Egli nutriva una enorme speranza nelle future generazioni ed abbiamo sempre pensato che a reggere i suoi sforzi vi fosse il senso

