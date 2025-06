La prima clip di Portobello

Il 17 giugno 1983 segna una delle pagine più buie della giustizia italiana: l’arresto di Enzo Tortora. Oggi, in occasione di questa ricorrenza, vi presentiamo in anteprima le prime immagini di "Portobello", la nuova serie di Marco Bellocchio, che ricostruisce con intensità il dramma del conduttore. Un racconto che rivela come l’ingiustizia possa colpire anche le figure più amate, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora veniva arrestato. Oggi, nel giorno della ricorrenza, ecco le prime immagini di Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio, dedicata alla drammatica vicenda del conduttore televisivo, in arrivo nel 2026 su HBO Max. L’estratto racconta il momento in cui Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, appare in manette davanti a una caserma dei carabinieri romana. Enzo Tortora fu accusato ingiustamente da alcuni detenuti di essere al centro di un traffico di droga gestito dalla camorra napoletana: arrestato, incarcerato e trascinato in un lungo processo, fu completamente assolto solo dopo anni di calvario giudiziario. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La prima clip di Portobello

