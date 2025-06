Ascolti tv | DOC 11.1% Doppio gioco 11.8% Spagna-Italia 11.2% | Dati Auditel martedì 17 giugno 2025

Martedì 17 giugno 2025 si è accesa una nuova sfida tra i grandi colossi della televisione italiana: Rai1 e Canale 5. "DOC" e "Doppio Gioco" si sono confrontati in un testa a testa entusiasmante, catturando l’attenzione di milioni di spettatori. Quale tra le due produzioni ha conquistato il pubblico e dominato gli ascolti? Scopriamo insieme i dati Auditel più aggiornati e le preferenze del pubblico televisivo di ieri sera. La risposta vi sorprenderà.

Ascolti tv di martedì 17 giugno 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ DOC ” contro “ Doppio gioco “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 17 giugno 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: DOC vs Doppio gioco. Auditel del 17 giugno 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “DOC “ contro “Doppio gioco”. Chi ha vinto? Rai 1: DOC, la serie televisiva americana ispirata a Doc – Nelle tue mani ha appassionato 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv: DOC (11.1%), Doppio gioco (11.8%), Spagna-Italia (11.2%) | Dati Auditel, martedì 17 giugno 2025

In questa notizia si parla di: giugno - ascolti - doppio - gioco

Ascolti TV 1 giugno 2025 - Gli ascolti TV del 1 giugno 2025 rivelano un'italia sempre più affascinata da storie originali e talenti emergenti.

Ieri e oggi in TV — Ascolti di martedì 10 giugno 2025: 1,6 milioni per la serie statunitense Doc (10,8%) e per la fiction Doppio gioco (10,6%); 1,5 milioni (12,4%) per Belve Crime https://ift.tt/xGmkLhq Vai su X

Doppio Gioco si sta dimostrando una delle migliori fiction di questa stagione. Una storia originale, diversa dalle altre, che lascia veramente col fiato sospeso il pubblico. Non sta raggiungendo i risultati sperati negli ascolti tv, anche se è molto più seguita in st Vai su Facebook

Ascolti tv martedì 17 giugno: chi ha vinto tra DOC e Doppio Gioco; Ascolti tv del 17 giugno, concorrenza spietata tra Doc e Doppio gioco; Doppio Gioco, Mastronardi incanta ma è bufera dopo l’ultima puntata: Che finale è?.

Ascolti tv martedì 17 giugno: chi ha vinto tra DOC e Doppio Gioco - Chi ha vinto tra il remake americano di DOC Rai 1 e la fiction Doppio Gioco in onda su Canale 5 ... Scrive fanpage.it

Doppio Gioco, Mastronardi incanta ma è bufera dopo l’ultima puntata: "Che finale è?" - Tanti elogi per la serie Tv di Canale 5, ma sui social non mancano critiche dopo la scena conclusiva: "Ettore e Daria meritavano un finale migliore" ... Come scrive libero.it