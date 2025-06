Israele e Palestina all’Astra un film per capire il conflitto

Israele e Palestina tornano sul grande schermo al Cinema Astra di Firenze con la proiezione di “Crescendo” di Dror Zahavi, un film che svela le complessità del conflitto attraverso la storia di Eduard Sporck, un direttore d’orchestra di fama internazionale. Un’occasione unica per comprendere un tema così delicato e attuale, stimolando riflessioni profonde. Non mancate, perché il cinema può essere il primo passo verso una maggiore consapevolezza e dialogo.

Israele e Palestina al centro della proiezione al cinema Astra di Firenze (piazza Beccaria 1) in programma giovedì 19 giugno alle 20.30. Si tratta del film "Crescendo" di Dror Zahavi. Il film è la storia di Eduard Sporck, direttore d'orchestra di importanza mondiale che riceve ed accetta la.

