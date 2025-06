Calciomercato Inter Bonny già al Mondiale? C’è una contropartita

L'Inter non si ferma mai, nemmeno a migliaia di chilometri di distanza. Mentre Bonny brilla con la sua nazionale al Mondiale, i nerazzurri lavorano senza sosta per assicurarsi il talento, sfidando il fuso orario e le sfide del calciomercato internazionale. Piero Ausilio, in prima linea nonostante le nove ore che lo separano dall’Italia, cerca di chiudere l’affare con una strategia che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. La partita decisiva è appena cominciata.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calciomercato Inter non si ferma neanche a Los Angeles prosegue con l’intento di chiudere definitivamente la trattativa per Ange Yoan Bonny. Piero Ausilio è al lavoro nonostante le 9 ore di fuso orario che “separano” il direttore sportivo nerazzurro dall’Italia. Nove L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter Bonny giĂ al Mondiale? C’è una contropartita

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - bonny - mondiale

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calciomercato Parma, l’Inter vuole fare un regalo a Chivu per il Mondiale per Club. Accelerata decisiva dei nerazzurri per Bonny! Vai su X

Calciomercato Inter: non solo Sucic e Luis Henrique per il Mondiale per Club, Zirkzee e Bonny tra i nomi per la prossima stagione Vai su Facebook

Inter, news di calciomercato: priorità all'attacco e le piste Hojlund e Bonny; Inter, il piano per l'attacco: Bonny prima del Mondiale, poi Hojlund. I dettagli; Pedullà : “Inter vuol chiudere Bonny dopo o durante il Mondiale! E oltre Leoni si è parlato di…”.

Inter più vicina a Bonny: Esposito per il Parma - L`attaccante francese classe 2003 ha già detto sì ai nerazzurri, al lavoro per ottenere anche l`ok del Parma. Secondo msn.com

TS - Bonny, l'Inter spera di chiudere a 20 più bonus. Contropartite? C'è una certezza - Secondo il quotidiano è il francese la priorità per l'attacco. Segnala msn.com