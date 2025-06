Modulo Juve quale sistema di gioco utilizzerà Tudor? Dentro alla filosofia del mister ecco come agirà in questa stagione! Svelati tutti i dettagli

Scopriamo insieme quale strategia tattica adotterà Tudor per la Juventus in questa stagione. Il tecnico croato ha svelato, alla vigilia dell’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Ain, i dettagli del sistema di gioco che guiderà i bianconeri. Con un modulo di partenza 3-4-2-1, Tudor intende rafforzare la squadra e adattarsi alle sfide future, sempre nel rispetto della filosofia juventina. Ecco come agirà la Vecchia Signora...

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio della Juventus al Mondiale per Club contro l' Al Ain. Di seguito le sue parole sul modulo che verrà utilizzato nel corso di questa stagione. 3-4-2-1 – « Avremo un sistema di gioco base che poi andrà interpretato di volta in volta. Anche in questo caso io non non sono un maniaco dei numeri. Ci saranno delle varianti, io non credo a quelli che dicono che un modulo è più moderno e altri lo sono meno.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

