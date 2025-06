Onde morbide da diva anni ’40 makeup luminoso nei toni soft orange abito corsetto rosa scintillante La diva 40enne presenta il suo ultimo film Jurassic World | La Rinascita

Scarlett Johansson torna a incantare sul red carpet londinese con un look da vera diva anni '80, tra onde morbide, makeup luminoso e un abito corsetto rosa scintillante. La sua trasformazione impeccabile da cacciatrice di dinosauri a femme fatale conquista il pubblico, lasciando tutti senza fiato. E mentre il trailer di "Jurassic World – La Rinascita" promette suspense e avventure, la star dimostra ancora una volta perché è icona di stile e fascino.

D a cacciatrice di dinosauri a conturbante femme fatale impeccabile in ogni dettaglio. Scarlett Johansson si trasforma nuovamente per l’anteprima londinese di Jurassic World: La Rinascita e il pubblico va in delirio. Grazie all’abito rosa fasciante che evidenzia le sue curve, ma anche al perfetto abbinamento tra acconciatura e trucco. Il trailer di “Jurassic World – La Rinascita” con Scarlett Johansson a caccia di dinosauri X Scarlett Johansson femme fatale alla prima londinese di Jurassic World. Dopo il photocall diurno con rossetto rosso e little black dress nero di Schiaparelli, alla première serale del film l’attrice illumina letteralmente il red carpet con un look da capogiro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Onde morbide da diva anni ’40, makeup luminoso nei toni soft orange, abito corsetto rosa scintillante. La diva 40enne presenta il suo ultimo film Jurassic World: La Rinascita

