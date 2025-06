Bambi | Francesca Michielin è la voce narrante nel trailer ufficiale

Preparati a immergerti in un mondo di magia e natura con il nuovo film live-action "Bambi: Una Vita nei Boschi". Diretto da Michel Fessler e narrato dall’incantevole voce di Francesca Michielin, questa avventura promette di catturare il cuore di grandi e piccini. Con un approccio autentico e paesaggi mozzafiato, il trailer svela un viaggio emozionante di crescita e speranza. Non perdere l’appuntamento nei cinema italiani il 26 giugno 2025!

Lucky Red e WWF hanno rilasciato il trailer ufficiale di Bambi: Una Vita nei Boschi, il nuovo film live-action in arrivo nei cinema italiani il 26 giugno 2025. Diretto da Michel Fessler, il film vede la cantante Francesca Michielin come voce narrante, con un approccio autentico che utilizza veri animali e paesaggi naturali. Il trailer, disponibile sui canali ufficiali, introduce la storia di crescita del “cerbiatto Bambi” con immagini suggestive e una narrazione delicata. Girato nelle foreste del Loiret, il film si distingue per l’assenza di CGI, presentando cervi, volpi e altri animali nel loro ambiente naturale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Bambi | Francesca Michielin è la voce narrante nel trailer ufficiale

In questa notizia si parla di: bambi - francesca - michielin - voce

Bambi, ma in live action, e con la voce narrante di Francesca Michielin: guarda il trailer del film - Preparati a vivere un'emozionante avventura nel cuore della natura con il nuovo Bambi in live action, narrato dalla voce coinvolgente di Francesca Michielin.

Dal 26 giugno arriva nei cinema italiani Bambi – Storia di una vita nel bosco, nuovo adattamento del celebre romanzo di Félix Salten #Bambi #FrancescaMichielin #FelixSalten Vai su Facebook

Dal 26 giugno arriva nei cinema italiani Bambi – Storia di una vita nel bosco, nuovo adattamento del celebre romanzo di Félix Salten #Bambi #FrancescaMichielin #FelixSalten Vai su X

Francesca Michielin voce narrante del nuovo Bambi; Francesca Michielin è la voce di Bambi: “Un’esperienza intensa e commovente”; Bambi, arriva il live-action con la voce di Francesca Michielin: il trailer vi conquisterà .

Francesca Michielin è la voce di Bambi: “Un’esperienza intensa e commovente” - Il film, realizzato con la presenza di animali veri e girato nelle foreste francesi, e una celebrazione della natura ... msn.com scrive

Bambi, ma in live action, e con la voce narrante di Francesca Michielin: guarda il trailer del film - Arriva nei cinema il 26 giugno con Lucky Red il film che riprende la storia resa celebre dalla Disney e la declina in un modo completamente nuovo, in cui protagonista assoluta è la natura. Lo riporta comingsoon.it