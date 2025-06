Trump volta le spalle al G7 e stringe sull’Iran | Sappiamo dov’è Khamenei voglio resa completa

In un gesto che fa discutere, Trump si distacca dal G7 per concentrarsi sull’Iran, dichiarando di conoscere la posizione di Khamenei e di volere una resa totale. Nel frattempo, Meloni sottolinea l’importanza di riprendere i negoziati, consapevole delle minacce attuali. Un clima di tensione e diplomazia si intreccia in un contesto internazionale complesso, dove le decisioni dei leader potrebbero cambiare gli equilibri globali.

Nel punto stampa che ha seguito il vertice canadese, Giorgia Meloni ha sostenuto la linea comune dei leader occidentali, riconoscendo la necessità di portare alla riapertura dei negoziati: "Oggi c'è una minaccia e bisogna lavorare per disinnescarla, ma il primo tentativo diplomatico non ha portato a nulla".

