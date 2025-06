Inter pareggio con il Monterrey I tifosi delusi | Mi sono svegliato per questo?

L'esordio di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter si conclude con un pareggio amaro contro il Monterrey, lasciando i tifosi delusi e con molte domande. L'emozione di vedere un nuovo allenatore al timone si mescola alla delusione di non aver conquistato i tre punti. Un inizio che fa riflettere: cosa riserverĂ il cammino nerazzurro in questa stagione? I tifosi sono pronti a reagire e a sostenere la squadra nel percorso che li aspetta.

(Adnkronos) – Esordio amaro per Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Il tecnico romeno, subentrato a Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all'Al Hilal, ha iniziato la sua avventura nerazzurra con un deludente pareggio nella prima giornata della fase a giorni del Mondiale per Club, non riuscendo ad andare oltre l'1-1 contro il Monterrey nella notte.

