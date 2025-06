Nastri d’Argento 2025 intervista a Samuele Carrino | Alcuni ragazzi mi hanno scritto di aver denunciato chi li bullizzava dopo aver visto il film Il musical avvicinerà un altro pubblico

I Nastri d’Argento 2025 hanno premiato le stelle emergenti del cinema italiano, e tra queste brillano i talenti di Samuele Carrino. L’attore, protagonista di “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, ha conquistato il pubblico e la critica, ricevendo il Premio Nuovo Imaie. Noi di SuperGuida TV abbiamo avuto l’onore di intervistarlo in esclusiva: Samuele, felice per questo riconoscimento, ha dichiarato: “Mi porterò...”

Samuele Carrino è stato uno degli attori rivelazione del 2025. All’attore che ha vestito i panni di Andrea Spezzacatena nel film “ Il ragazzo dai pantaloni rosa” è stato assegnato alla premiazione dei Nastri d’Argento il Premio Nuovo Imaie. Nastri d’Argento 2025, intervista esclusiva a Samuele Carrino. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Samuele, felice per l’importante riconoscimento, ha dichiarato: “Mi porterò sempre un pezzo di Andrea nel cuore, mi ha insegnato tantissimo”. Il film è stato accolto positivamente dai ragazzi ed è stato visto in particolare nelle scuole per sensibilizzare sul bullismo e sulle sue conseguenze. 🔗 Leggi su Superguidatv.it