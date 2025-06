Il dirigente Natale in ferie per 6 mesi | la commissaria riassegna le deleghe

Con il dirigente Natale in ferie per sei mesi, la commissaria si trova a dover riassegnare le deleghe, in un momento di grande trasformazione per l’amministrazione comunale di Caserta. Dopo la sospensione di Franco Biondi, la stabilità dell’ente si riflette anche in questa rotazione temporanea, che richiede equilibrio e una gestione efficace delle responsabilità. La sfida è assicurare continuità e trasparenza, mantenendo salda l’incisiva presenza dell’amministrazione sul territorio.

Dopo la sospensione del dirigente Franco Biondi, adottata dal Ministero dell'Interno in seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Caserta, anche il dirigente Giovanni Natale si ferma, per la fruizione di ferie arretrate che lo porteranno lontano da Palazzo Castropignano.

