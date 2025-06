Ulsan Sundowns 0-1 | esordio vincente per i sudafricani ora in testa solitaria nel girone F Cosa è successo nella notte

Nel cuore della notte, il calcio ci regala emozioni intense: i Sundowns sudafricani aprono il loro cammino nel Mondiale per Club con un successo importante, battendo l’Ulsan 1-0 e conquistando la vetta solitaria del girone F. Un esordio che fa sognare i tifosi e rilancia le ambizioni di questa formazione determinata a lasciare il segno nel torneo. Ma cosa succederà ora? Resta con noi per scoprire gli aggiornamenti e le prossime sfide.

nell’altra sfida in programma. È terminata 1-0 in favore del Sundowns l’altra sfida di questa notte al Mondiale per Club ( nell’altra gara in programma la nuova Inter di Chivu non è andata oltre l’1-1 contro il Monterrey ). La formazione sudafricana ha avuto la meglio sull’ Ulsan conquistando così i primi tre punti in palio e piazzandosi al primo posto solitario nel girone F (inseguono Borussia Dortmund e Fluminense ). La gara è iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa di un violento temporale che si è abbattuto sull’Inter&Co Stadium di Orlando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ulsan Sundowns 0-1: esordio vincente per i sudafricani, ora in testa solitaria nel girone F. Cosa è successo nella notte

