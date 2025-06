Maturità 2025 prima prova | tra le tracce proposte L’indignazione nei social con un brano di Meldolesi e Lalli Ecco di cosa si tratta

Per affrontare al meglio la prima prova dell’Esame di Stato 2025, gli studenti si trovano di fronte a tracce stimolanti e attuali. Tra queste, l’indignazione nei social network emerge come tema cruciale, analizzato attraverso le parole di Anna Meldolesi e Chiara Lalli in un articolo pubblicato su “7-Sette”. Un’occasione per riflettere sul potere e i rischi di questa forma di emozione collettiva, che rappresenta un fenomeno sociale e culturale in continua evoluzione.

La proposta C2 della tipologia C della prova di italiano dell’Esame di Stato 2025 invita gli studenti a riflettere sul tema dell’indignazione nei social network, partendo da un estratto di Anna Meldolesi e Chiara Lalli, pubblicato su “7-Sette”, supplemento del “Corriere della Sera”, il 13 dicembre 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturità 2025, le tracce della prima prova: Paolo Borsellino e i giovani, Pasolini, "Il Gattopardo", gli anni Trenta e il New Deal, i social e l'indignazione - Preparati a vivere la sfida della maturità 2025: la prima prova di Italiano, un banco di prova che mette alla prova la tua capacità di analisi, creatività e cultura.

