Museo Tinguely | un anniversario macchine d' artista e treni fantasma

Nel cuore di Basilea, il Museo Tinguely celebra il centenario di Jean Tinguely, l'artista che ha rivoluzionato il mondo delle macchine d'arte e dei treni fantasma. Un innovatore che ha lasciato un'impronta indelebile, ispirando generazioni con le sue creazioni impossibili. L’evento è un’occasione unica per riscoprire l’eredità di un genio che ha trasformato l’arte meccanica in pura magia. Scopriamo insieme come il suo spirito creativo viva ancora oggi.

Basilea, 18 giu. (askanews) - Un artista innovatore che ha creato macchine impossibili e ha offerto al mondo dell'arte una serie di intuizioni che poi sono state sviluppate nei decenni successivi. Basilea per Jean Tinguely, nato 100 anni fa in Svizzera, è stata a lungo casa e qui sorge il Museo Tinguely, che celebra il suo lavoro e propone mostre temporanee. "Il museo - ha spiegato ad askanews Isabelle Beilfuss, responsabile della comunicazione del museo - è stato fondato nel 1996 e possiede la più grande collezione al mondo di opere di Tinguely: abbiamo circa 150 sculture e più di duemila opere su carta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Museo Tinguely: un anniversario, macchine d'artista e treni fantasma

