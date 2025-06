Chi è Filippo Manni il 21enne che ha ucciso la madre a Recale | il sogno del Conservatorio poi l’orrore

Un dramma che ha scosso il cuore di Recale, dove la tragica vicenda di Filippo Manni, un giovane di 21 anni, ha sconvolto l’intera comunità. Ex boy scout e studente con sogni di musica, ora il suo nome si associa a una terribile notte di violenza familiare. Cosa possa aver portato a questa tragedia rimane un mistero, ma le conseguenze sono profonde e durature. Continue to read for a full account of this heartbreaking story.

Filippo Manni, 21 anni, ex boy scout e studente di Economia a Roma, è accusato di aver ucciso la madre in Salento con un’accetta. Tornato nel suo paesino da poche settimane, avrebbe agito dopo una lite familiare. Recale è sotto shock per l’omicidio. “È una tragedia inspiegabile, nata dal nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: filippo - manni - ucciso - madre

Filippo Manni fermato dopo l’omicidio della madre a Racale, era tornato per la festa patronale - Un tragico episodio scuote Racale: Filippo Manni, 21 anni, è stato arrestato dopo l’omicidio della madre, Teresa Sommario, avvenuto durante la festa patronale.

Ha ucciso la madre a colpi di accetta e poi è fuggito a piedi. Ma la fuga di Filippo Manni, 21 anni compiuti il 24 aprile scorso, è finita pochi minuti dopo. La tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, in un’abitazione al civico 6 di via Toscana, a R Vai su Facebook

Racale (Lecce), un ragazzo di 21 anni, Filippo Manni, ha ucciso nel pomeriggio a colpi d'accetta la madre 53enne, Teresa Sommario, nella loro abitazione. Dopo una breve fuga, è stato fermato dai carabinieri @ultimoranet Vai su X

Chi è Filippo Manni, il 21enne accusato di aver ucciso la madre con un'accetta a Racale; Chi è Filippo Manni, il 21enne che ha ucciso la madre a Recale: il sogno del Conservatorio, poi l’orrore; Filippo Manni uccide la mamma Teresa Sommario a colpi di accetta: gli studi a Roma e la lite per l'auto, chi è.

Chi è Filippo Manni, il 21enne che ha ucciso la madre a Recale: il sogno del Conservatorio, poi l’orrore - Filippo Manni, 21 anni, ex boy scout e studente di Economia a Roma, è accusato di aver ucciso la madre in Salento con un’accetta ... Si legge su fanpage.it

Chi è Filippo Manni, il 21enne accusato di aver ucciso la madre con un'accetta a Racale - Vagava per il piccolo centro pugliese a torso nudo, definito dai carabinieri "in stato confusionale", ed è stato fermato con l'accusa di aver ucciso la madre, Teresa Sommario di 52 anni, a colpi di ac ... Scrive msn.com