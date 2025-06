Morta in ospedale a 82 anni La famiglia si oppone all’archiviazione Tre medici accusati di omicidio colposo dal Tribunale di Latina Il decesso dell’anziana ad Aprilia nel 2021

Un dramma che scuote la sanità italiana: la famiglia di Paola Zecchin, scomparsa ad Aprilia nel 2021, si oppone all’archiviazione dell’indagine, portando il tribunale di Latina a disporre l’imputazione coatta per tre medici. Un passo importante verso giustizia e trasparenza, che potrebbe cambiare il volto delle responsabilità nel settore sanitario. La vicenda mette in luce le sfide e le tensioni tra diritto e salute, lasciando aperte molte domande sulla tutela dei pazienti.

Svolta nell'inchiesta che riguarda la morte di Paola Zecchin, la donna di 82 anni deceduta nella Clinica Città di Aprilia nel gennaio 2021. Dopo le opposizioni dei familiari e le richieste di approfondimento, il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Cario, ha disposto l'imputazione coatta per tre medici della struttura sanitaria, accusati di omicidio colposo. L'opposizione all'archiviazione e la decisione del giudice. Il giudice ha accolto la richiesta di opposizione all'archiviazione presentata dal legale della famiglia, l'avvocato Giulio Cesare Villoni. Il magistrato ha ordinato l'imputazione coatta dei medici coinvolti, sottolineando come le condizioni della paziente fossero state valutate in maniera negligente.