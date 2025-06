MO la Cina si propone come mediatrice | Khamenei su X | La battaglia ha inizio nessuna pietà per i leader israeliani | Cyberattacco israeliano al più grande exchange di criptovalute in Iran

Telefonata Netanyahu-Trump, Usa valutano se entrare in guerra. Meloni: "Obiettivo del G7 è che l'Iran non sia potenza nucleare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

M.O., la Cina si propone come mediatrice | Khamenei su X: "La battaglia ha inizio, nessuna pietà per i leader israeliani" | Cyberattacco israeliano al più grande exchange di criptovalute in Iran