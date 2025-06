Ascolti TV | Martedì 17 Giugno 2025 Doc 11.1% e Doppio Gioco 11.8% chiudono mestamente ottima l’Under 21 11.2%

La serata televisiva di martedì 17 giugno 2025 si è conclusa con risultati variegati, testimoniando ancora una volta l’eterogeneità del pubblico italiano. Doc su Rai1 e Doppio Gioco su Canale5 hanno chiuso i loro capitoli con ascolti rispettivamente di 1.822.000 e 1.756.000 spettatori, mentre la partita degli Europei Under 21 ha coinvolto quasi 2 milioni di telespettatori. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata di grande varietà televisiva.

Nella serata di ieri, martedì 17 giugno 2025, su Rai1 l’ultima puntata di Doc ha interessato 1.822.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale5 il finale di Doppio Gioco ha conquistato 1.756.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Spagna-Italia intrattiene 1.940.000 spettatori pari all’11.2%. Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 1.171.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai3 Petrolio segna 602.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 880.000 spettatori (7.2%). Su La7 Inchieste in Movimento raggiunge 747. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it