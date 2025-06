Maturità 2025 tra i banchi anche il campione di Formula 1 Kimi Antonelli La prof | Non ha mai perso di vista la scuola

Kimi Antonelli, il promettente pilota di Formula 1, si trova tra i maturandi del 2025, dimostrando che anche le stelle dello sport non rinunciano alla scuola. Nonostante il successo sul podio del Gran Premio del Canada, la professoressa non ha mai perso di vista la sua formazione, sottolineando come la passione e l'impegno possano camminare insieme. La sua presenza tra i giovani studenti è un esempio di dedizione e talento, aprendo nuove strade per il futuro.

C’è anche Andrea Kimi Antonelli, il giovanissimo pilota di Formula 1 che pochi giorni fa ha conquistato il terzo posto sul podio del Gran Premio del Canada, tra i maturandi che stanno svolgendo la prima prova dell’Esame di MaturitĂ . Classe 2006, il giovane talento della Mercedes e promessa italiana della Formula 1, oggi è seduto al banco di scuola come tutti i suoi compagni della quinta G dell’Istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, nella sezione Relazioni internazionali e marketing. A raccontarlo è la sua professoressa Alessandra Regina, coordinatrice della classe: «Kimi ha sempre avuto tanti impegni sportivi, ma non ha mai perso di vista la scuola», commenta la docente. 🔗 Leggi su Open.online

