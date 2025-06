Cosa fare a Roma a giugno 2025 | eventi concerti e appuntamenti da non perdere

Roma a giugno 2025 si trasforma in un palcoscenico di emozioni, cultura e divertimento senza fine. Con giornate lunghe e temperature ideali, la Città Eterna si riempie di eventi imperdibili: concerti, mostre, festival e appuntamenti storici, tra cui il Giro d’Italia e il Giubileo. Scopri come vivere al massimo questa estate romana, tra tradizione e innovazione, e lasciati sorprendere da ogni angolo della Capitale. La tua avventura inizia ora!

Giugno è uno dei mesi più belli per vivere Roma. Le giornate si allungano, il clima è ideale per passeggiare e la città si anima con tantissimi eventi, concerti e iniziative culturali. Che tu sia un turista o un romano doc, le occasioni per scoprire nuovi angoli della Capitale non mancano. Ma cosa fare a Roma a giugno 2025? Dai grandi concerti allo Stadio Olimpico agli eventi del Giubileo, dal Giro d'Italia fino ai festival dedicati ai più piccoli, ecco una panoramica degli appuntamenti imperdibili di questo mese. I concerti più attesi a Roma a giugno 2025. Roma si prepara ad accogliere alcune delle star più amate della musica italiana e internazionale.

Big Mama live giovedì 12 giugno presso Apple via del Corso a Roma - Non perdere l'evento BigMama live giovedì 12 giugno presso l'Apple Store di Via del Corso a Roma, un esclusivo appuntamento del programma Today at Apple in collaborazione con Apple Music.

15 giugno 1987 – ROMA, Stadio Flaminio David Bowie accende la capitale con il suo Glass Spider Tour! Oggi è l'anniversario del primo dei due spettacolari concerti di Bowie allo Stadio Flaminio di Roma nel 1987: un evento indimenticabile per chi c’era Vai su Facebook

