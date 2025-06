Lookman al Napoli la trattativa entra nel vivo | cosa manca per regalare a Conte il nuovo top player

Ademola Lookman, il talento in cerca di una nuova sfida, potrebbe presto vestirsi di azzurro. La trattativa tra Napoli e Atalanta si fa sempre più concreta, ma ci sono ancora dettagli da definire. Cosa manca per regalare a Conte un nuovo top player? La risposta si cela nei dettagli finali, pronti a trasformare un sogno in realtà e rafforzare la squadra per una stagione all'altezza delle aspettative.

Il nome di Ademola Lookman continua ad essere accostato al Napoli. Ecco cosa manca per chiudere l’operazione con l’Atalanta. Sono giorni molto intensi per il Napoli. Il club azzurro, ormai da settimane, è pienamente focalizzato sul calciomercato in entrata. Dopo la conferma di Conte, infatti, il DS azzurro Manna starebbe seguendo vari profili. In modo particolare, però, in cima alla lista ci sarebbe il nome di Ademola Lookman. Quest’ultimo, può lasciare l’Atalanta ma prima servirà un’offerta molto ricca. Distanza tra Napoli e Atalanta per Lookman: cosa manca per chiudere. Il Napoli e l’Atalanta son pronte a dare vita ad una trattativa complicatissima. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lookman al Napoli, la trattativa entra nel vivo: cosa manca per regalare a Conte il nuovo top player

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall'Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

