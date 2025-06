Isola dei Famosi 2025 diretta settima puntata | fuori Chiara Balistreri

L’Isola dei Famosi 2025 torna con il suo settimo appuntamento, promettendo emozioni forti e sorprese inattese. Con una diretta minuto per minuto su DavideMaggio.it, non perderete nemmeno un istante di questa avventura tra spiagge esotiche e dinamiche di gioco. La puntata di lunedì 16 giugno, condotta da Veronica Gentili e con la presenza di Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, si preannuncia ricca di colpi di scena: scopriamo insieme cosa succederà!

