Soldi e clic | Jake Paul ci ha preso gusto dopo Tyson sfida Julio Cesar Chavez Jr

Dopo aver conquistato i cuori dei fan con la sua sfida a Tyson, Jake Paul si prepara a un nuovo epico confronto: il 28 giugno all’Honda Center di Anaheim, il giovane youtuber si misurerà con Julio Cesar Chavez Jr., figlio della leggenda messicana. Un incontro che promette scintille e grandi emozioni, dimostrando che nel mondo dello sport e dei clic, il successo si conquista anche con audacia e coraggio.

Dopo la sfida dello scorso novembre alla leggenda del pugilato, lo youtuber americano il 28 giugno sfiderà, per la categoria massimi leggeri, all’Honda Center di Anheim, in California, il figlio del messicano protagonista ad alto livello nei pesi medi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Soldi e clic: Jake Paul ci ha preso gusto, dopo Tyson sfida Julio Cesar Chavez Jr

In questa notizia si parla di: sfida - soldi - clic - jake

Soldi e clic: Jake Paul ci ha preso gusto, dopo Tyson sfida Julio Cesar Chavez Jr; Pugilato, vittoria ai punti di Jake Paul contro Mike Tyson.

Soldi e clic: Jake Paul ci ha preso gusto, dopo Tyson sfida Julio Cesar Chavez Jr - Dopo la sfida dello scorso novembre alla leggenda del pugilato, lo youtuber americano il 28 giugno sfiderà, per la categoria massimi leggeri, all’Honda Center di Anheim, in California, il figlio del m ... Come scrive gazzetta.it

Mike Tyson, ora la sfida a Logan Paul? Il fratello di Jake: "Ti distruggo" - Video - Eppure una nuova sfida sembra essere stata lanciata dall'ex pugile, ormai 58enne, proprio dal ring ... Segnala msn.com