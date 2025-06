Maturità 2025 16.826 studenti salernitani alle prese con la prova d' italiano | ecco le tracce

Alle 8.30 di questa mattina, in provincia di Salerno, sono iniziati gli esami di maturità 2025 con oltre 16.800 studenti pronti a sfidarsi sulla prova di italiano. Un momento importante e carico di emozioni, che segna l’inizio di un percorso fondamentale per il futuro di migliaia di giovani. Scopriamo insieme le tracce proposte e le sfide che attendono i maturandi salernitani in questa giornata decisiva.

Sono iniziati, alle 8.30, gli esami di maturità anche in provincia di Salerno. Oggi i 16.826 studenti hanno aperto i plichi con la prima prova scritta che è quella di lingua italiana, che è comune a tutti gli indirizzi. La prima prova scritta è quella di lingua italiana, che è comune a tutti gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Maturità 2025, 16.826 studenti salernitani alle prese con la prova d'italiano: ecco le tracce

In questa notizia si parla di: prova - maturità - studenti - salernitani

Pielle, prova di maturità: vola in semifinale battendo ancora San Vendemiano - La Pielle dimostra una grande maturità sportiva e conquista la semifinale playoff battendo per la terza volta consecutiva la Rucker San Vendemiano con un punteggio di 81-73.

Arcivescovo Bellandi incontra gli studenti del Santa Caterina Amendola: “Non abbandonate mai i vostri sogni”Continua il viaggio pastorale dell’Arcivescovo Andrea Bellandi, che questa mattina ha fatto tappa presso l’Istituto Santa Caterina Amendola, dove è s Vai su Facebook

Maturità 2025, 16.826 studenti salernitani alle prese con la prova d'italiano: ecco le tracce; Maturità 2025, oggi prima prova per gli studenti salernitani: tanti forfait tra commissari - Salernonotizie.it; Salerno, maturità: prima prova e boom di prof assenti.